В церкви на Рождество был двойник Путина: что на это указывает

Российский диктатор Владимир Путин активно пользуется двойниками на разных мероприятиях. В частности, во время рождественской службы в церкви также находился клон главы Кремля.

Такое мнение во время стрима на ютубе 24 Канала выразил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, сначала может показаться, что во время рождественской службы стоял настоящий Путин, ведь тогда он был один. Но это не так.

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Я тоже поначалу так думал. Даже Гиркин тоже это заметил. Он тоже на своих выступлениях говорил, что настоящий Путин находился в церкви. Но после измерения я увидел, что нет. Это двойник,

– отметил Попов.

Двойников можно отличить по поведению, внешним признакам и мелким особенностям на лице и т.д. Как подчеркнул Попов, бункерный Путин сейчас находится в тяжелом состоянии – у него проблемы со здоровьем. Там также плохо работает правая часть тела.

Сколько настоящему Путину лет

Как считает Попов, настоящему Владимиру Путину действительно может быть 70 лет, как об этом говорится в официальной биографии. Однако по другим источникам сейчас российскому диктатору уже 72 года. Подлинной информации на самом деле нет. Но бункерный на этот век действительно отвечает.

Попов рассказал неожиданные детали о двойниках Путина: смотрите видео

Другие двойники несколько младше. Кому-то даже тяжело дать и 60 лет.

Есть и помоложе. Тот, кто выступал на стадионе… Я бы ему и 60 лет не дал бы. А тот, кто выступал перед депутатами, ему за 60. Но не 70,

– рассказал Попов.

Сколько у Путина есть двойников