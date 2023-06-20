Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, мнения по поводу того, где был настоящий Путин, а где двойник, разделились.
К теме Есть проблема, которую не могут решить врачи: Жирнов сказал, как распознать настоящего Путина
Настоящий Путин всегда подкашивает
Жирнов отметил, что 13 июня Путин на встрече с "военкорами" говорил 2 часа, далее более часа выступал на форуме и отвечал на вопросы. В общей сложности он говорил 4 часа. Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков объявил, что "прямой линии" с диктатором не будет.
Затем человек, похожий на Путина, выходит с корреспондентами и более 2 часов с ними разговаривает. Путин, встречавшийся с корреспондентами, не подкашливает. Я заметил, что настоящий Путин всегда подкашливает. На "экономическом форуме" Путин подкашливал, а с корреспондентами нет,
– считает он.
Жирнов о настоящем Путине и его двойнике: смотрите видео
Путин встретился с "военкорами": главное
- Российский диктатор Владимир Путин 13 июня встретился со своими "военкорами". Он скулил, что "другие страны пытаются распылить великую Россию", но на самом деле она якобы "не является воинствующей страной".
- Бункерный дед заявил, что Россия якобы "десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику", но "госперевороты начались еще при Ющенко", а России "не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с братским украинским народом".
- Относительно войны в Украине он убежден, что якобы "ВСУ не имеют успеха", а Россия "потеряла только 54 танка, часть из которых подлежит восстановлению".