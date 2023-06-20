Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, мнения по поводу того, где был настоящий Путин, а где двойник, разделились.

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Настоящий Путин всегда подкашивает

Жирнов отметил, что 13 июня Путин на встрече с "военкорами" говорил 2 часа, далее более часа выступал на форуме и отвечал на вопросы. В общей сложности он говорил 4 часа. Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков объявил, что "прямой линии" с диктатором не будет.

Затем человек, похожий на Путина, выходит с корреспондентами и более 2 часов с ними разговаривает. Путин, встречавшийся с корреспондентами, не подкашливает. Я заметил, что настоящий Путин всегда подкашливает. На "экономическом форуме" Путин подкашливал, а с корреспондентами нет,

– считает он.

Жирнов о настоящем Путине и его двойнике: смотрите видео

Путин встретился с "военкорами": главное