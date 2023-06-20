Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, думки щодо того, де був справжній Путін, а де двійник, розділились.
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Справжній Путін завжди підкашлює
Жирнов зазначив, що 13 червня Путін на зустрічі із "воєнкорами" говорив 2 години, згодом понад годину виступав на форумі та відповідав на запитання. Загалом він говорив 4 години. Напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив, що "прямої лінії" із диктатором не буде.
Потім людина, схожа на Путіна, виходить з кореспондентами та понад 2 години з ними розмовляє. Путін, який зустрічався із кореспондентами, не підкашлює. Я помітив, що справжній Путін завжди підкашлює. На "економічному форумі" Путін підкашлював, а з кореспондентами ні,
– вважає він.
Жирнов про справжнього Путіна та його двійника: дивіться відео
Путін зустрівся з "воєнкорами": головне
- Російський диктатор Владімір Путін 13 червня зустрівся зі своїми "воєнкорами". Він поскиглив, що "інші країни намагаються розпилити велику Росію", але насправді вона нібито "не є войовничою країною".
- Бункерний дід заявив, що Росія буцімто "десятиліттями годувала Україну і підтримувала її економіку", але "держперевороти почалися ще за Ющенка", а Росії "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом".
- Щодо війни в Україні він переконаний, що нібито "ЗСУ не мають успіху", а Росія "втратила лише 54 танки, частина з яких підлягає відновленню".