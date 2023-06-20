Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, думки щодо того, де був справжній Путін, а де двійник, розділились.

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Справжній Путін завжди підкашлює

Жирнов зазначив, що 13 червня Путін на зустрічі із "воєнкорами" говорив 2 години, згодом понад годину виступав на форумі та відповідав на запитання. Загалом він говорив 4 години. Напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков оголосив, що "прямої лінії" із диктатором не буде.

Потім людина, схожа на Путіна, виходить з кореспондентами та понад 2 години з ними розмовляє. Путін, який зустрічався із кореспондентами, не підкашлює. Я помітив, що справжній Путін завжди підкашлює. На "економічному форумі" Путін підкашлював, а з кореспондентами ні,

– вважає він.

Жирнов про справжнього Путіна та його двійника: дивіться відео

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