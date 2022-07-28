Алексей Данилов подчеркнул, что в современном мире почти невозможно что-либо скрыть. Об этом секретарь СНБО заявил в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал.

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В декларациях появится новая графа

Алексей Данилов подчеркнул, что если бы не было полномасштабной войны, то сейчас политики должны были заполнять декларации, где запланировано введение новой графы – наличие второго гражданства.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в этом нет ничего страшного, ведь за паспорт другого государства в Украине не предусмотрены суровые наказания. Однако необходимо быть честными с людьми, и они должны знать о таких вещах.

Если у кого есть второй паспорт, если ты занимаешься политикой, если ты занимаешься общественной деятельностью, то ты просто должна об этом сказать, потому что общество должно знать. Это не нужно скрывать, это не "расстрельная" статья и за это не дают 15 лет. Но играть с государством в кошки-мышки так же не нужно,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что скрыть ничего нельзя, поэтому политики должны быть открыты – если у них есть второе гражданство, люди об этом должны знать.

Президент лишил гражданства нескольких человек

Народный депутат Сергей Власенко опубликовал указ президента, в котором говорится о лишении гражданства Украины 10 человек. Интересно, что такого указа нет на сайте Владимира Зеленского. Впрочем, со временем информацию об этом подтвердил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Согласно документу, указом президента аннулировано гражданство Украины у Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, Геннадия Корбана и еще несколько человек. 22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, но пограничники отобрали у него паспорт.

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