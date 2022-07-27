Среди них был и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал Антоновский мост "мостом нашей победы".

Важно Где расположен Антоновский мост в Херсоне, по которому ударили ВСУ: показываем на карте

Данилов, хоть и не сдерживал радости, был довольно лаконичен в своих высказываниях. Секретарь СНБО пообещал, что дальше будет.



Данилов об Антоновском мосту / Фото Алексея Данилова

Какова была цель удара ВСУ

Наши воины выполнили важную задачу и ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Его серьезно повредили и оккупанты городов закрыли. В то же время конструкцию не разрушили полностью . В Центре противодействия дезинформации объяснили, какова была цель такого искусного удара.

То, что удар по мосту произошел, подтверждает, что ВСУ имеют огневой контроль над стратегически важными коммуникациями.

Также это свидетельствует, что, несмотря на восхваление кафиров, российская ПВО в реальности не способна защитить стратегические мосты через Днепр. В Центре противодействия дезинформации также говорят о филигранной точности ВСУ. Доказательством тому является то, что объект не уничтожен как таковой, но выведен из строя. Сейчас мост не работает.

Целью поражения была деморализация вражеского войска на правобережье Херсона. оккупанты понимают, что Украине по силам отрезать им пути для отступления за Днепр. Также в Центре намекнули, что ночные атаки Антоновского моста – только прелюдия к освобождению Херсона.

Атака Антоновского моста: главное

В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля , которое подтвердило, что попадание в цель таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян с мемами об Антоновском мосту . К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ.

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