Серед них був і секретар РНБО Олексій Данілов. Він назвав Антонівський міст "мостом нашої перемоги".

Важливо Де розташований Антонівський міст у Херсоні, по якому вдарили ЗСУ: показуємо на карті

Данілов, хоч і не стримував радості, був доволі лаконічним у своїх висловлюваннях. Секретар РНБО пообіцяв, що далі буде.



Данілов про Антонівський міст / Фото Олексія Данілова

Якою була мета удару ЗСУ

Наші воїни виконали важливе завдання та вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Його серйозно пошкодили й окупанти міст закрили. Водночас конструкцію не зруйнували повністю. У Центрі протидії дезінформації пояснили, якою була мета такого майстерного удару.

Те, що удар по мосту відбувся, вкотре підтверджує, що ЗСУ мають вогневий контроль над стратегічно важливими комунікаціями.

Також це свідчить, що попри вихваляння окупантів, російська ППО в реальності не здатна захистити стратегічні мости через Дніпро. У Центра протидії дезінформації також кажуть про філігранну точність ЗСУ. Доказом цього є те, що об'єкт не знищений як такий, але виведений з ладу. Зараз міст не функціонує.

Метою ураження була деморалізація ворожого війська на правобережжі Херсонщини. Окупанти розуміють, що Україні під силу відрізати їм шляхи для відступу за Дніпро. Також в Центрі натякнули, що нічні атаки Антонівського мосту – лише прелюдія до визволення Херсону.

Атака Антонівського мосту: головне

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ.

російська техніка тепер точно не проїде по мосту: дивіться відео