Дворцовый переворот, – Манский сказал, что будет с Россией после Путина

В российском сознании Российская Федерация не ведет войну в Украине, а якобы спасается русских от украинского фашизма.

Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" рассказал российский режиссер-документалист Виталий Манский. Он сказал: "После Путина будет Путин. И после Путина будет Путин. А вот после Путина, возможно, что-то и начнет меняться".

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По его словам, наименее болезненным и желанным для России является какая-то из форм дворцового переворота.

Потому что на эволюционное изменение ситуации надеяться не приходится. В революционное – не хочется об этом думать и гонишь это от себя. История России уже предлагала нам опыты, которые ничего кроме страха в сознании вызвать не могут. Поэтому военный, дворцовый переворот – это самое оптимальное, что хотелось, чтобы произошло. А уже в результате этого, из-за какого-то квази-Путина, возможны процессы оздоровления,

– рассказал Манский.

Он подчеркнул, что России необходим очень длительный процесс оздоровления общества.

Что известно о Виталии Манском?

Российский режиссер документального кино, сценарист, продюсер и президент российского фестиваля "Артдокфест", Он является автором ленты "Свидетели Путина", которая в скором времени выйдет на больших экранах Украины. В ней показана документальная хроника того, как Владимир Путин приходил к власти в России. Что интересно, Манскому не разреши впустить фильм в кинопрокат в РФ. По его словам, он проходит там по уголовным статьям "экстремизм" и "разжигание межнациональной розни".

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