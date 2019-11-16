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      Палацовий переворот, – Манський сказав, що буде з Росією після Путіна

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      Віталій Манський / Фото з фейсбуку Віталія Манського

      У російській свідомості Російська Федерація не веде війну в Україні, а нібито рятується росіян від українського фашизму.

      Таку думку в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів російський режисер-документаліст Віталій Манський. Він сказав: "Після Путіна буде Путін. І після Путіна буде Путін. А ось після Путіна, можливо, щось і почне змінюватися".

      До слова: Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

      За його словами, найменш болючим і найбажанішим для Росії є якась із форм палацового перевороту.

      Тому що на еволюційну зміну ситуації сподіватися не доводиться. У революційну ‒ не хочеться про це думати і женеш це від себе. Історія Росії вже пропонувала нам досвіди, які нічого крім остраху у свідомості викликати не можуть. Тому військовий, палацовий переворот ‒ це найоптимальніше, що хотілося, щоб сталося. А вже в результаті цього, через якогось квазі-Путіна, можливі процеси оздоровлення,
      – розповів Манський.

      Він наголосив, що Росії необхідний дуже тривалий процес оздоровлення суспільства.

      Що відомо про Віталія Манського? Російський режисер документального кіно, сценарист, продюсер та президент російського фестивалю "Артдокфест", Він є автором стрічки "Свідки Путіна", яка незабаром вийде на великих екранах України. В ній показана документальна хроніка того, як Володимир Путін приходив до влади в Росії. Що цікаво, Манському не дозволи впустити фільм в кінопрокат у РФ. За його словами, він проходить там за кримінальними статтями "екстремізм" і "розпалювання міжнаціонального розбрату".

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму
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