Палацовий переворот, – Манський сказав, що буде з Росією після Путіна

У російській свідомості Російська Федерація не веде війну в Україні, а нібито рятується росіян від українського фашизму.

Таку думку в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів російський режисер-документаліст Віталій Манський. Він сказав: "Після Путіна буде Путін. І після Путіна буде Путін. А ось після Путіна, можливо, щось і почне змінюватися".

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За його словами, найменш болючим і найбажанішим для Росії є якась із форм палацового перевороту.

Тому що на еволюційну зміну ситуації сподіватися не доводиться. У революційну ‒ не хочеться про це думати і женеш це від себе. Історія Росії вже пропонувала нам досвіди, які нічого крім остраху у свідомості викликати не можуть. Тому військовий, палацовий переворот ‒ це найоптимальніше, що хотілося, щоб сталося. А вже в результаті цього, через якогось квазі-Путіна, можливі процеси оздоровлення,

– розповів Манський.

Він наголосив, що Росії необхідний дуже тривалий процес оздоровлення суспільства.

Що відомо про Віталія Манського? Російський режисер документального кіно, сценарист, продюсер та президент російського фестивалю "Артдокфест", Він є автором стрічки "Свідки Путіна", яка незабаром вийде на великих екранах України. В ній показана документальна хроніка того, як Володимир Путін приходив до влади в Росії. Що цікаво, Манському не дозволи впустити фільм в кінопрокат у РФ. За його словами, він проходить там за кримінальними статтями "екстремізм" і "розпалювання міжнаціонального розбрату".