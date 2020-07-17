Во дворе дома Борислава Розенблата, бывшего депутата от БПП, в ночь на 17 июля взорвалась граната. Это произошло в Житомире.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил сам Розенблат на своей странице в фейсбук.

Ранее Украина не будет платить Розенблату 100 миллионов гривен в "янтарной деле"

По его мнению, это – очередная попытка запугать его семью из-за политической деятельности.

Экс-нардеп подчеркнул, что бороться таким образом с политическими оппонентами в XXI веке – недопустимо.

Друзі, дякую усім вам за підтримку, за ваші телефонні дзвінки! На жаль, це правда, вночі , у двір мого будинку , кинули... Опубліковано Бориславом Розенблатом Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Розенблат также сообщил, что уже обратился в полицию с соответствующим заявлением, чтобы привлечь виновных к ответственности. Кто такой Борислав Розенблат?

Народный депутат-мажоритарщик 8 созыва от "Блока Петра Порошенко". Прошел в Раду по округу в Житомирской области, где, в частности, обещал избирателям легализовать добычу янтаря.



По-настоящему известным депутатом стал, когда генпрокурор Юрий Луценко опубликовал видео, на котором агенты НАБУ "пробовали договориться" с Розенблатом. В опубликованных записях, называя суммы взяток, он заявляет, что "такая, бл*ть, жизнь с этой дебильной страной". Что говорят в полиции В то же время Нацполиция Житомирщины сообщила, что утром 17 июля к ним поступило сообщение о подозрительных обломках во дворе одного из домов города. Правоохранители установили, что произошел взрыв гранаты, которую неизвестный забросила туда через забор примерно в 3:00.



Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната / фото Нацполиции



Предварительная квалификация события – хулиганство / фото Нацполиции

Сейчас полиция уже изъяла записи камер видеонаблюдения и устанавливает все обстоятельства инцидента.