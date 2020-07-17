Во дворе бывшего нардепа Розенблата взорвалась граната: фото
Во дворе дома Борислава Розенблата, бывшего депутата от БПП, в ночь на 17 июля взорвалась граната. Это произошло в Житомире.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил сам Розенблат на своей странице в фейсбук.
Ранее Украина не будет платить Розенблату 100 миллионов гривен в "янтарной деле"
По его мнению, это – очередная попытка запугать его семью из-за политической деятельности.
Экс-нардеп подчеркнул, что бороться таким образом с политическими оппонентами в XXI веке – недопустимо.
Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната / фото Нацполиции
Предварительная квалификация события – хулиганство / фото Нацполиции
Сейчас полиция уже изъяла записи камер видеонаблюдения и устанавливает все обстоятельства инцидента.