У дворі будинку Борислава Розенблат, колишнього депутата від БПП, в ніч на 17 липня вибухнула граната. Це сталося в Житомирі.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомив сам Розенблат на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Україна не платитиме Розенблату 100 мільйонів гривень у "бурштиновій справі"

На його думку, це – чергова спроба залякати його родину через політичну діяльність.

Екснардеп наголосив, що боротися у такий спосіб з політичними опонентами у XXI столітті – неприпустимо.

Розенблат також повідомив, що вже звернувся до поліції з відповідною заяву, аби притягнути винних до відповідальності.

Хто такий Борислав Розенблат? Народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.



По-справжньому відомим депутат став, коли генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною". Народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.По-справжньому відомим депутат став, коли генпрокурор Юрій Луценко опублікував відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною".

Що кажуть в поліції

Водночас Нацполіція Житомирщини повідомила, що вранці 17 липня до них надійшло повідомлення про підозрілі уламки у дворі одного з будинків міста. Правоохоронці встановили, що стався вибух гранати, яку невідома особа закинула туди через паркан приблизно о 3:00.



В дворі екснардепа Розенблата вибухнула граната / Фото Нацполіції



Попередня кваліфікація події – хуліганство / Фото Нацполіції

Наразі поліція вже вилучила записи камер відеоспостереження та встановлює усі обставини інциденту.