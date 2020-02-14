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      Україна не платитиме Розенблату 100 мільйонів гривень у "бурштиновій справі"

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      Суд не задовільнив позов Розенблата до НАБУ / file.liga.net

      Суд відмовив екснардепу Бориславу Розенблату у стягненні з держави 100 мільйонів гривень у так званій "бурштиновій справі". Колишній парламентар просив покрити "моральну шкоду", якої він буцімто зазнав, фігуруючи у кримінальному провадженні.

      Рішення суду ще раз доводить законність дій детективів під час розслідування злочину за участю Борислава Розенблата, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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      У НАБУ наголошують, що Печерський райсуд Києва об'єктивно оцінив обставини позову колишнього парламентаря, чим запобіг незаконному стягненню грошей платників податків.

      Перед цим своїми рішеннями Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний суд столиці встановили буцімто порушення у діях детективів НАБУ.

      "Бурштинова справа": коротко

      "Бурштинова справа" – ціла серія кримінальних злочинів, пов'язаних з незаконним видобутком та реалізацією Бурштину. Головними фігурантами справи були народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков.

      За словами директора НАБУ Артема Ситника, видобуток бурштину і його подальша реалізація відбувалися через офшорну фірму сестри Розенблата. Загалом сума хабарів, що фігурували у цій справі, перевищила пів мільйона доларів. За ці гроші Рознеблат буцімто "вирішував питання" з посадовцями.

      Хто такий Борислав Розенблат?Розенблат – народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". Пройшов до Ради по окрузі у Житомирській області, де, зокрема, обіцяв виборцям легалізувати видобуток бурштину.

      По-справжньому відомим депутат став, коли генпрокурор Юрій Луценко опублікували відео, на якому агенти НАБУ "пробували домовитися" з Розенблатом. В опублікованих записах, називаючи суми хабарів, він заявляє, що "таке, бл*ть, життя з цією дебільною країною".

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      сьогодні
      20056
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Корупція Рішення суду Бурштин Борислав Розенблат НАБУ
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