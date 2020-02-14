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      Украина не будет платить Розенблату 100 миллионов гривен по "янтарному делу"

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      Суд не удовлетворил иск Розенблата к НАБУ / file.liga.net

      Суд отказал экс-нардепу Бориславу Розенблату во взыскании с государства 100 миллионов гривен в так называемом "янтарном деле". Бывший парламентарий просил покрыть "моральный ущерб", которой он якобы получил, фигурируя в уголовном производстве.

      Решение суда еще раз доказывает законность действий детективов во время расследования преступления с участием Борислава Розенблата, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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      В НАБУ отмечают, что Печерский райсуд Киева объективно оценил обстоятельства иска бывшего парламентария, чем предотвратил незаконное взыскание денег налогоплательщиков.

      Перед этим своими решениями Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный суд столицы установили якобы нарушения в действиях детективов НАБУ.

      "Янтарное дело": коротко

      "Янтарное дело" – целая серия уголовных преступлений, связанных с незаконной добычей и реализацией янтаря. Главными фигурантами дела были народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

      По словам директора НАБУ Артема Сытника, добыча янтаря и его дальнейшая реализация происходили через оффшорную фирму сестры Розенблата. В целом сумма взяток, фигурировавших в этом деле, превысила полмиллиона долларов. За эти деньги Рознеблат якобы "решал вопросы" с чиновниками.

      Кто такой Борислав Розенблат?
      Розенблат – народный депутат-мажоритарщик 8 созыва от "Блока Петра Порошенко". Прошел в Раду по округе в Житомирской области, где, в частности, обещал избирателям легализовать добычу янтаря.

      По-настоящему известным депутат стал, когда генпрокурор Юрий Луценко опубликовал видео, на котором агенты НАБУ "пробовали договориться" с Розенблатом. В опубликованных записях, называя суммы взяток, он заявляет, что "такая, бл*ть, жизнь с этой дебильной страной".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Решение суда Янтарь Борислав Розенблат НАБУ
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