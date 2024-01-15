Так, суд не изменил решение Хозяйственного суда Житомирской области. Это произошло 15 января 2024 года.

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Дворец Терещенко передадут государству

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд 15 января рассмотрел апелляционную жалобу УПЦ МП по решению Хозяйственного суда Житомирской области и решил оставить его без изменений.

Следовательно, УПЦ МП обязана передать дворец Терещенко в поселке Червоном в собственность государству,

– рассказали в Министерстве культуры.

Именно Минкульт выступил третьей стороной в ходе этого процесса. Там отметили, что они борются за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.

Кратко о дворце Терещенко в поселке Красное