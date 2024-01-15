Так, суд не изменил решение Хозяйственного суда Житомирской области. Это произошло 15 января 2024 года.
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Дворец Терещенко передадут государству
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд 15 января рассмотрел апелляционную жалобу УПЦ МП по решению Хозяйственного суда Житомирской области и решил оставить его без изменений.
Следовательно, УПЦ МП обязана передать дворец Терещенко в поселке Червоном в собственность государству,
– рассказали в Министерстве культуры.
Именно Минкульт выступил третьей стороной в ходе этого процесса. Там отметили, что они борются за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.
Кратко о дворце Терещенко в поселке Красное
- Дворец Терещенко в поселке Красное Житомирской области является памяткой архитектуры местного значения.
- Он был построен в 1861 году графом Адольфом Грохольским. После смерти помещика дворец перешел в собственность известного мецената и сахарного промышленника Николая Терещенко.
- В 1909 году Терещенко разместили там авиамастерскую "Авиационный завод Терещенко", где проектировали и собирали самолеты.
- Когда к власти пришли большевики, то в помещении дворца, по разным данным, обустроили сиротское убежище или там жили бездомные. В этот период во дворце был пожар. Впоследствии там устроили училище.
- Уже в годы независимости там появился женский монастырь Святого Рождества Христова, который подчиняется Житомирской епархии УПЦ МП.