Так, суд не змінив рішення Господарського суду Житомирської області. Це трапилось 15 січня 2024 року.

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Палац Терещенків передадуть державі

Північно-західний апеляційний господарський суд 15 січня розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та вирішив залишити його без змін.

Відтак УПЦ МП зобов'язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі,
– розповіли у Міністерстві культури.

Саме Мінкульт виступив третьою стороною під час цього процесу. Там зазначили, що вони борються за повернення у власність держави української історичної спадщини.

Коротко про палац Терещенків у селищі Червоне

  • Палац Терещенків у селищі Червоне Житомирської області є пам'яткою архітектури місцевого значення.
  • Він збудований у 1861 році графом Адольфом Грохольським. Після смерті поміщика палац перейшов у власність відомого мецената та цукрового промисловця Миколи Терещенка.
  • У 1909 році Терещенки розташували там авіамайстерню "Авіаційний завод Терещенка", де проєктували та збирали літаки.
  • Коли до влади прийшли більшовики, то у приміщенні палацу, за різними даними, облаштували сирітський притулок чи то там жили безхатченки. У той період в палаці була пожежа. Згодом там облаштували училище.
  • Вже у роки незалежності там виник жіночий монастир Святого Різдва Христового, який підпорядковується Житомирській єпархії УПЦ МП.