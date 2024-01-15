Так, суд не змінив рішення Господарського суду Житомирської області. Це трапилось 15 січня 2024 року.
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Палац Терещенків передадуть державі
Північно-західний апеляційний господарський суд 15 січня розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та вирішив залишити його без змін.
Відтак УПЦ МП зобов'язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі,
– розповіли у Міністерстві культури.
Саме Мінкульт виступив третьою стороною під час цього процесу. Там зазначили, що вони борються за повернення у власність держави української історичної спадщини.
Коротко про палац Терещенків у селищі Червоне
- Палац Терещенків у селищі Червоне Житомирської області є пам'яткою архітектури місцевого значення.
- Він збудований у 1861 році графом Адольфом Грохольським. Після смерті поміщика палац перейшов у власність відомого мецената та цукрового промисловця Миколи Терещенка.
- У 1909 році Терещенки розташували там авіамайстерню "Авіаційний завод Терещенка", де проєктували та збирали літаки.
- Коли до влади прийшли більшовики, то у приміщенні палацу, за різними даними, облаштували сирітський притулок чи то там жили безхатченки. У той період в палаці була пожежа. Згодом там облаштували училище.
- Вже у роки незалежності там виник жіночий монастир Святого Різдва Христового, який підпорядковується Житомирській єпархії УПЦ МП.