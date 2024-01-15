Так, суд не змінив рішення Господарського суду Житомирської області. Це трапилось 15 січня 2024 року.

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Палац Терещенків передадуть державі

Північно-західний апеляційний господарський суд 15 січня розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та вирішив залишити його без змін.

Відтак УПЦ МП зобов'язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі,

– розповіли у Міністерстві культури.

Саме Мінкульт виступив третьою стороною під час цього процесу. Там зазначили, що вони борються за повернення у власність держави української історичної спадщини.

Коротко про палац Терещенків у селищі Червоне