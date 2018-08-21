Дворец президента Афганистана обстреляли ракетами

Дворец президента Афганистана в Кабуле и дипломатическая зона стали эпицентром многочисленного ракетного обстрела во время праздничного намаза.

Об этом сообщило издание Aljazeera.

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Отмечается, что в районе дворца разорвались 12 ракет. Несколько ракет упало недалеко от объектов миссии НАТО и посольства США в Кабуле.

В результате обстрела ранения получили двое людей. Полиции Кабула удалось нейтрализовать злоумышленников на двух огневых позициях с помощью вертолета.

Ответственность за проведенные обстрелы взяла на себя организация "Исламское Государство".

Позиции злоумышленников уничтожены с помощью вертолета