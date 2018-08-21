Палац президента Афганістану обстріляли ракетами
Палац президента Афганістану в Кабулі та дипломатична зона стали епіцентром численного ракетного обстрілу під час святкового намазу.
Про це повідомило видання Aljazeera.
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Зазначається, що в районі палацу розірвалося 12 ракет. Кілька ракет впало недалеко від об'єктів місії НАТО і посольства США в Кабулі.
Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення. Поліції Кабулу вдалося нейтралізувати зловмисників на двох вогневих позиціях за допомогою вертольота.
Відповідальність за проведені обстріли взяла на себе організація "Ісламська Держава".
Позиції зловмисників знищено за допомогою вертольота
Джерело: 24 Канал
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