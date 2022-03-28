В двух немецких землях ввели уголовную ответственность за изображение Z-знаков

В Германии будет считаться противозаконным использование буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине. В частности, решение об уголовной ответственности уже было принято в двух землях – Баварии и Нижней Саксонии.

В МВД Германии уверяют, что агрессивная война России против Украины является преступлением и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также будет привлечен к ответственности.

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В МВД добавляют, что буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в редких случаях может считаться символом агрессивной войны России.

В частности, Нижняя Саксония объявила об уголовных последствиях использования или распространения символа "Z" в общественности.

Тот, кто использует символ Z, чтобы публично выразить одобрение захватнической войны президента России Путина против Украины, должен ожидать уголовных последствий в Нижней Саксонии,

– заявил министр внутренних дел Борис Писториус.

Такое же решение раньше приняла и Бавария. Там предупредили, что сторонникам, публично использующим символ российских войск "Z", грозит привлечение к ответственности.

К слову, ранее в немецком Дюссельдорфе появился трамвай в цветах флага Украины. Таким образом, оператор общественного транспорта Rheinbahn решил поддержать Украину.

Важно – Россиян наказывают за букву Z на авто: