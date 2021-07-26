Били вместо того, чтобы помочь: на Житомирщине полицейские пойдут под суд за пытки

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование против пятерых человек по делу о пытках. Двое из обвиняемых – патрульные полицейские. Дело передали в суд.

Одному из патрульных инкриминируют непосредственное участие в пытках, другому – дачу ложных показаний. За содеянное житомирским патрульным грозит наказание.

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Детали расследования

В январе этого года трое из обвиняемых напали на двоих юношей с требованием признаться в угоне автомобиля одного из них. Для того, чтобы получить признание, подозреваемые руками и ногами били молодых людей.

На место происшествия прибыли патрульные, которые вместо того, чтобы помочь пострадавшим, решили присоединиться к обидчикам. Один из полицейских с пистолетом требовал признаний от пострадавших. Он не выстрелил, однако нанес одному из юношей удар по голове рукоятью пистолета.

Другой патрульный, который был свидетелем событий, ложно свидетельствовал во время расследования, за что тоже понесет ответственность.

Что грозит преступникам

Троим нападавшим и патрульному, который помогал им, грозит от 5 до 10 лет заключения по статье об истязании.

Другому полицейскому, который был свидетелем преступления, грозит до 2 лет исправительных работ или от 2 до 5 лет тюрьмы.

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