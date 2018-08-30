Двух чиновников аэропорта "Борисполь" поймали на взятке: подробности
Начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок задержали на получении взятки в размере 141 тысяча гривен, которую чиновники требовали от субъектов хозяйствования за участие в тендерах.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
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Разоблачили двух должностных лиц ГП международного аэропорта "Борисполь" на получении ими взятки в размере 141 тысяча гривен, которую чиновники требовали от субъектов хозяйствования за участие в тендерах,
– говорится в сообщении.
Так, указанные лица, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, при этом получая от последних "откаты" в размере 10 – 20 процентов от общей суммы тендера.
Во время задержания у одного из указанных лиц изъяли денежные средства на сумму 40 тысяч гривен, а у другого лица – 101 тысячу гривен.
Сейчас в уголовном производстве проводят неотложные следственные действия и решают вопрос относительно сообщения о подозрении задержанным лицам.
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