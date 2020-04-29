Двух украинцев нашли мертвыми на Бали

Двое граждан Украины были найдены мертвыми на острове Бали в Индонезии. Их тела доставили в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса.

Департамент консульской службы МИД 28 апреля получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на Бали, где они проживали. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия,

– добавил он.

По словам Погорельцева, тела умерших доставили в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие COVID-19 у умерших. Результаты ожидаются 3 мая.

Дипломат добавил, что в случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсия для установления причин смерти украинцев.

Также Погорельцев заверил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медучреждением для установления обстоятельств дела, а также для организации репатриации умерших.

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