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      Двух украинцев нашли мертвыми на Бали

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      Двух украинцев нашли мертвыми на Бали
      Двух украинцев нашли мертвыми на Бали / ht.kiev.ua

      Двое граждан Украины были найдены мертвыми на острове Бали в Индонезии. Их тела доставили в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса.

      Департамент консульской службы МИД 28 апреля получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на Бали, где они проживали. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

      По информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия,
      – добавил он.

      По словам Погорельцева, тела умерших доставили в местную больницу и сейчас проводятся анализы на возможное наличие COVID-19 у умерших. Результаты ожидаются 3 мая.

      Дипломат добавил, что в случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсия для установления причин смерти украинцев.

      Также Погорельцев заверил, что сейчас посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медучреждением для установления обстоятельств дела, а также для организации репатриации умерших.

      Новость дополняется...

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Путешествия Жертвы Индонезия
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