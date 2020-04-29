Двох українців знайшли мертвими на Балі

Двоє громадян України були знайдені мертвими на острові Балі в Індонезії. Їхні тіла доставили в місцеву лікарню і зараз проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу.

Департамент консульської служби МЗС 28 квітня отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на Балі, де вони проживали. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Читайте також Україна знову здійснюватиме спецрейси: з яких міст евакуюють українців

За інформацією Посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників і почала слідчі дії,

– додав він.

За словами Погорельцева, тіла померлих доставили в місцеву лікарню і зараз проводяться аналізи на можливу наявність COVID-19 у померлих. Результати очікуються 3 травня.

Дипломат додав, що в разі негативного результату аналізів буде проведена аутопсія для встановлення причин смерті українців.

Також Погорельцев запевнив, що зараз посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронцями та медзакладом задля встановлення обставин справи, а також для організації репатріації померлих.

Керівник місцевої поліції заявив, що тіла пари були евакуйовані за протоколом про коронавірус. Він додав, що поліція не знайшла ознак насильницької смерті на тілах українців, повідомляє Coconuts Bali.

За інформацією видання, прибиральниця викликала поліцію, коли з’ясувала, що пара не виходила з кімнати впродовж дня. Коли правоохоронці зайшли всередину, то побачили на підлозі двох людей без ознак життя.