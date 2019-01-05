Двух украинских моряков освободили из плена пиратов, – Климкин
Двух украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER освободили из пиратского плена и они уже возвращаются домой.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.
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Дипломат отметил, что эти моряки стали последними освобожденными из общего числа пленных.
Начинаем 2019-й с хороших новостей: с пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 заявленных украинских моряков, которые содержались пиратами с прошлого года. Спасибо консулам за слаженную работу,
– написал Климкин.
По его словам, они являются последними из 12 заявленных украинских моряков, которые содержались пиратами с прошлого года.
Отметим, пираты захватили суда ARK TZE и ANUKET AMBER в ноябре 2018 года в районе вод Западной Африки.
К слову, 22 сентября 2018 года на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийского залива напали пираты. 12 членов экипажа оказались в плену – среди них и один украинец.