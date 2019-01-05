Двох українських моряків звільнили з полону піратів, – Клімкін

Двох українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER звільнили з піратського полону і вони вже повертаються додому.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

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Дипломат зауважив, що ці моряки стали останніми звільненими з загального числа полонених.

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER. Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року. Дякую консулам за злагоджену роботу,

– написав Клімкін.

Зазначимо, пірати захопили судна ARK TZE і ANUKET AMBER у листопаді 2018 року в районі вод Західної Африки.

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую консулам за злагоджену роботу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2019 г.

До слова, 22 вересня 2018 року на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати. 12 членів екіпажу опинились у полоні – серед них і один українець.