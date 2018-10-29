Нігерійські пірати захопили судно з українцем на борту, – ЗМІ

Нігерійські пірати 27 жовтня захопили судно Pomerania Sky, на борту якого, за попередніми даними, можуть бути вісім поляків, два філіппінці та українець.

Про це повідомляє радіо RMF.FM.

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Зазначається, що захоплення судна під прапором Ліберії сталося о четвертій годині ранку 27 жовтня, за 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Тоді пірати підпливли на двох моторних човнах і захопили судно. Однак екіпаж корабля встиг надіслати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не потерпів.

Представник компанії-власника Pomerania Sky зазначив, що здійснюються кроки щодо звільнення екіпажу корабля.

Нагадаємо, 22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати. 12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький.