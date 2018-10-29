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      Нигерийские пираты захватили судно с украинцем на борту, – СМИ

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      Нигерийские пираты захватили судно Pomerania Sky
      Нигерийские пираты захватили судно Pomerania Sky / vesselfinder.com

      Нигерийские пираты 27 октября захватили судно Pomerania Sky, на борту которого, по предварительным данным, могут быть восемь поляков, два филиппинца и украинец.

      Об этом сообщает радио RMF.FM.

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      Отмечается, что захват судна под флагом Либерии произошел в четыре часа утра 27 октября, в 50 морских милях от побережья Нигерии. Тогда пираты подплыли на двух моторных лодках и захватили судно. Однако экипаж корабля успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

      Представитель компании-владельца Pomerania Sky отметил, что предпринимаются шаги по освобождению экипажа корабля.

      Напомним, 22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых было трое украинцев, в акватории нигерийской залива напали пираты. 12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий.

      Теги: Новости Украины Новости Польши пираты Нигерия
      Источник: 24 Канал
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