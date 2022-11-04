Заявление Путина было распространено росСМИ, информирует 24 канал. На фоне слухов о потере авторитета даже среди своих "приспешников" глава Кремля уже чаще выползает для очередных "эпических" заявлений.
К теме Путин призвал оккупантов на Юге "убрать" гражданское население из Херсона
В этот раз Путин решил похвастаться количеством будущих "двухсотых". В общей сложности собрали 318 тысяч "мобиков". Из них 49 тысяч уже отправили на фронт.
Также Путин выдал абсурдное заявление о "добровольцах", которые идут и уходят, чтобы стать пушечным мясом.