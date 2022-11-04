Заяву Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 канал. На тлі чуток про втрату авторитету навіть серед своїх "посіпак" очільник Кремля вже частіше виповзає для чергових "епічних" заяв.

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Цього разу Путін вирішив похвалитися кількістю майбутніх "двохсотих". Загалом зібрали 318 тисяч "мобіків". З них 49 тисяч вже відправили на фронт.

Зверніть увагу! Ще декілька днів тому Сергій Шойгу хвалився, що на фронт відправили понад 80 тисяч "мобіків". Або вони так швидко стали "двохсотими", або у Кремлі забувають регулярно приймати таблетки й забувають, що брехали вчора-позавчора.

Також Путін видав абсурдну заяву про "добровольців", які йдуть та йдуть, щоб стати гарматним м'ясом.