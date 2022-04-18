Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в эфире 24 канала. Он также отметил, что никаких военных объектов во Львове нет, их еще до войны вывели из города.

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Завтра, надеюсь, у нас будет больше информации о состоянии всех пострадавших. Это так страшно, когда рядом люди и они умирают, это большой шок для всего общества. Это просто гражданские, которые хорошо делали свою работу,

– отметил мэр Львова.

Это очень большая трагедия для города, выражаю свои соболезнования родным. Сегодня сложно всей Украине, но когда беда приходит в твой дом, то совсем по-другому все чувствуешь, добавил Андрей Садовый.

Напомним, что утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Львову. Выпустили 4 ракеты, попавшие в гражданские объекты инфраструктуры, также есть раненые и погибшие. По состоянию на 17:00, спасатели погасили пожары, разбирают завалы.

Львовянка рассказала, как проходил обстрел Львова 18 апреля: