Про це заявим мер міста Андрій Садовий у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що жодні військові об'єкти у Львові не розміщені, їх ще до війни вивели з міста.

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Завтра, сподіваюсь, матимемо більше інформації про стан усіх постраждалих. Це так страшно, коли поруч люди і вони помирають, це великий шок для всієї громади. Це просто цивільні, які добре робили свою роботу,

– зазначив мер Львова.

Це дуже велика трагедія для міста, висловлюю свої співчуття рідним. Сьогодні складно усій Україні, але коли біда приходить до твого дому, то геть по-іншому все відчуваєш, додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що вранці 18 квітня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Львову. Випустили 4 ракети, які влучили у цивільні об'єкти інфраструктури, також є поранені на загиблі. Станом на 17 годину рятувальники погасили пожежі, розбирають завали.

Львів'янка розповіла, як відбувався обстріл Львова 18 квітня: