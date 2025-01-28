Подробнее о спасении из российского плена и смертельном преступлении оккупантов 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что Двуречная – это крайне опасная территория, а сейчас есть угроза повторной оккупации. Поэтому, если власть официально говорит о необходимости эвакуироваться, то это надо сделать.

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Жестокое преступление россиян против гражданских

О трагедии с убийством мужчины и очередном жестоком преступлении россиян стало известно благодаря трем людям, которые смогли сбежать из российского плена и пешком выйти в соседнее село, откуда их уже эвакуировали в Харьков.

Важно! Российские СМИ сообщили якобы поселок Двуречная на Харьковщине оккупирован. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 28 января опроверг заявления пропагандистов, отметив, что на территории этого населенного пункта ведутся активные боевые действия.

После обострения боевых действий в этом регионе четверо мужчин скрывались по подвалам. Они думали, что несмотря на постоянные обстрелы, смогут остаться в Двуречной, но один из выходов из подвалов закончился тем, что россияне просто взяли их в плен.

Оккупанты удерживали мужчин в подвале 10 дней. Одного из них – 59-летнего Владимира, который был тяжело ранен, российские военные убили. Он сейчас не похоронен. Эти люди оставили его, спасая свою жизнь,

– сказала Черненко

Трем людям, несмотря на безумный риск и опасность, удалось пешком убежать из этого села. Полицейские взяли все необходимые показания и начали расследовать. Люди, которые спаслись, могут узнать убийц.

Призываем людей эвакуироваться из опасных регионов, ведь есть угроза не только обстрелов, но и повторной оккупации с еще более жесткими и нечеловеческими условиями, которые россияне будут внедрять на оккупированных территориях. Россияне не будут жалеть гражданских. По словам корреспондента из Харькова, в Двуречной по состоянию на середину января еще оставалась сотня людей.

В то же время, во временно оккупированном Мариуполе россияне заливают бетоном места массовых убийств, пытаясь скрыть преступления.