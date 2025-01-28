Детальніше про порятунок з російського полону та смертельний злочин окупантів 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона наголосила, що Дворічна – це вкрай небезпечна територія, а зараз є загроза повторної окупації. Тож, якщо влада офіційно говорить про необхідність евакуюватися, то це треба зробити.

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Жорстокий злочин росіян проти цивільних

Про трагедію з вбивством чоловіка та черговий жорстокий злочин росіян стало відомо завдяки трьом людям, які змогли втекти з російського полону та пішки вийти в сусіднє село, звідки їх вже евакуювали до Харкова.

Важливо! Російські ЗМІ повідомили буцімто селище Дворічна на Харківщині окуповане. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 28 січня заперечив заяви пропагандистів, зазначивши, що на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії.

Після загострення бойових дій у цьому регіоні четверо чоловіків переховувалися по підвалах. Вони думали, що попри постійні обстріли, зможуть залишитися у Дворічній, але один з виходів з підвалів закінчився тим, що росіяни просто взяли їх в полон.

Окупанти утримували чоловіків у підвалі 10 днів. Одного з них – 59-річного Володимира, який був важко поранений, російські військові вбили. Він зараз не похований. Ці люди залишили його, рятуючи своє життя,

– мовила Черненко

Трьом людям, попри шалений ризик та небезпеку, вдалося пішки втекти з цього села. Поліцейські взяли всі необхідні свідчення і почали розслідувати. Люди, які врятувалися, можуть впізнати вбивць.

Закликаємо людей евакуйовуватися з небезпечних регіонів, адже є загроза не тільки обстрілів, а й повторної окупації зі ще більш жорсткими й нелюдськими умовами, які росіяни впроваджуватимуть на окупованих територіях. Росіяни не жалітимуть цивільних. За словами кореспондентки з Харкова, у Дворічній станом на середину січня ще лишалася сотня людей.

Водночас у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заливають бетоном місця масових убивств, намагаючись приховати злочини.