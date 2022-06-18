Наши героические ВСУ продолжают контрнаступление на Юге и делают все возможное и невозможное для того, чтобы освободить Херсонскую область от оккупантов. Попытки врага удержать оборону не слишком удачные, но надежды покинуть Херсон и оккупированные территории под своим контролем враг не оставляет.

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Оккупанты "обрабатывают" Херсонщину

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", из-за боев и обстрелов во всех городах и селах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской общин тяжелая ситуация. Там нет света, воды, газа и лекарства. Также известно о большом количестве разрушенных зданий, инфраструктурных объектов и пострадавших среди мирного населения.

Вместе с обстрелами россияне наращивают количество фейковых заявлений, транслируемых местными коллаборантами. Они заявляют о введении двухвалютной зоны, предоставлении новорожденным российского гражданства, обучении по российским программам того.

Кроме того, для картинки о "налаживании жизни" они лгут о том, что будут строить корабли и восстанавливать железные дороги, с особой гордостью кричат о сообщении с аннексированным Крымом.

Также известно, что россияне не перестают биться между собой за власть, часто фиксируются перестрелки между подразделениями оккупантов. Многие российские воины деморализованы и панически ищут возможность убежать домой целыми и невредимыми до прихода ВСУ.

Война России против Украины: последние события

Российские кафиры решили провести разведку боем под Славянском. Разведка им удалась – они понесли большие потери и точно узнали, что их потери в войне с Украиной снова выросли.

Российские кафиры нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. На месте происшествия уже работают спасатели , пытающиеся погасить пожар.

Россияне продолжают активную работу над тем, чтобы весь мир считал их изгнанниками. Их выгнали из всех руководящих органов FATF – Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

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