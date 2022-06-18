Наші героїчні ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні та роблять усе можливе та неможливе для того, щоб звільнити Херсонську область від окупантів. Спроби ворога втримати оборону не надто вдалі, але сподівань залишити Херсон та окуповані території під своїм контролем ворог не полишає.

Читайте також Мене лякає заява на весь світ про смертну кару, – інтерв'ю з нареченою бійця з "Азовсталі"

Окупанти "обробляють" Херсонщину

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", через бої та обстріли у всіх містах та селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад важка ситуація. Там немає світла, води, газу та ліків. Також відомо про велику кількість зруйнованих будинків, інфраструктурних об'єктів та постраждалих серед мирного населення.

Разом з обстрілами росіяни нарощують кількість фейкових заяв, які транслюють місцеві колаборанти. Вони заявляють про введення двовалютної зони, надання новонародженим російського громадянства, навчання за російськими програмами того.

Окрім того, для картинки про "налагодження життя" вони брешуть про те, що будуть будувати кораблі та відновлювати залізниці, з особливою гордістю кричать про сполучення з анексованим Кримом.

Також відомо, що росіяни не припиняють битися між собою за владу, часто фіксуються перестрілки між підрозділами окупантів. Багато російських вояк деморалізовані та панічно шукають можливість втекти додому цілими і неушкодженими до приходу ЗСУ.

Війна Росії проти України: останні події

Російські окупанти вирішили провести розвідку боєм під Слов'янськом. Розвідка їм вдалася – вони зазнали великих втрат і точно розвідали, що їхні втрати у війні з Україною знову зросли.

Російські окупанти завдали удару по газопереробному заводі на Харківщині. На місці події вже працюють рятувальники, які намагаються погасити пожежу.

Росіяни продовжують активну роботу над тим, щоб увесь світ вважав їх вигнанцями. Їх вигнали з усіх керівних органів FATF – Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

Дивіться відео до теми – у Донецьку спалахнула військова база росіян