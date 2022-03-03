"Деды воевали": как объяснить действия Путина и его орков

Недолго полистала комментарии в инстаграме у Ксении Собчак, которая написала, что "оба Владимира должны уступить друг другу".

Путин является производным от русского народа

Нет, этот народ в большинстве своем не заслуживает прощения.

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"Деды воевали" прогрызли в их душах и головах такую ужасную черноту, которую уже никак не вылечить.

Это объясняет как действия Путина, так и методы ведения войны его тупыми орками. Перекошенное злобой и ненавистью лицо Путина – это не только потому, что он уехал кукухой в старости.

Такое же выражение лица, такой же злой рот сейчас у каждой условной тетки из условной Рязани.

Только изоляция

Европе сильно повезло, что эту чуму от них отделяет Украина. Это не фигура речи – в интересах всего нормального мира помочь нам откатить орков подальше.

В идеале – за ров с крокодилами, без права на заграничные поездки.

Иначе они рано или поздно начнут бомбить Лувр, ср*ть в Колизее и разбирать на кирпич Парфенон.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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