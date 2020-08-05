Сегодня идет активная торговля арбузами и дынями. Правда, цены на бахчевые не низкие: арбузы стоят от 9,50 гривен за килограмм, дыни от 18. Большинство покупателей интересует – начался ли сезон безопасных бахчевых и когда стоит ожидать их удешевления.

О содержание нитратов в бахчевых и чем опасны разрезанные арбузы и дыни, – в материале 24 канала.

Высокий сезон – низкие цены

Начало августа – сезон активной продажи солнечных дынь и сочных арбузов. Их продают везде, где только можно: в супермаркетах, на базарах, возле трасс. Правда, пока цены на арбузы в Украине примерно втрое выше, чем в начале августа 2019 года. Сегодня оптовая стоимость колеблется в пределах 4-6 гривен за килограмм.

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Исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко, объясняет, что основная причина таких ценовых разногласий – неблагоприятная погода в мае и первой половине июня.

В мае по всей территории Украины фиксировалось снижение температур до 5-7 градусов Цельсия, (а для полноценного роста рассады нужно чтобы температура почвы составляла хотя бы 15 градусов), соответственно растения в этот период были в "стрессовом" состоянии и не могли нормально развиваться,

– добавляет Семен Крамаренко.

Так, фермеры, которые рискнули и высадили арбузы в первой половине мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерно дозреающую рассаду. И вот сейчас на рынке сложилась такая ситуация: продукция поступает неравномерно, (часть урожая созрела, часть нет). Неделю назад была ситуация, когда после увеличения предложения, в начале недели оптовые цены на арбуз на юге Украины достигали 2,5-3 гривен за килограмм, однако опять таки из-за нестабильности сезона, дальнейшее предложение арбузов на рынке уменьшилось и фермеры смогли поднять цены.

Покупать арбузы лучше в магазине / Фото 24 канала

Однако, как не странно, сейчас в супермаркетах, по крайней мере Киева, низкие цены на арбузы. Их можно купить от 9,50 гривен за килограмм, на базарах и возле трасс 12-14 гривен. Дыни в сетевых магазинах продают от 15 гривен за килограмм (если повезет купить по акции) или на базаре 18-20 гривен за килограмм.

Цены в супермаркетах ниже, хоть мы платим 20% НДС. То есть при стоимости в 10 гривен реально платим 8 гривен за ягоду и 2 налога. На базаре НДС никто не платит, почему там такая цена – непонятно. Есть вероятность того, что специально удерживают цены, чтобы покупатели покупали дешевле,

– делает вывод исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмянов.

Несколько лет назад столица в эту пору ждала так называемые "баржи Гройсмана" с арбузами. Тогда приход этих барж должен был положительно повлиять на цены, которые должны были существенно снизиться. Как мы помним, тогда цифры на ценниках действительно снизились, но не на долго. В этом году, о планах правительства относительно барж с юга страны, ничего неизвестно. Поскольку их никто не анонсировал, поэтому, вероятнее всего, барж не будет.

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Поэтому удешевления арбузов и дынь стоит ожидать в середине августа, когда будет пик сезона урожайности.

Максима Несмиянова же особенно радует, что органические арбузы, выращенные вообще без химии стоят столько, как обычные на базарах. Они стоят в среднем до 14 гривен за килограмм.

Таким образом, в супермаркете по цене базарного арбуза можно купить органическую ягоду, которая не сталкивалась с химией, ведь компании, которые их выращивают, должны получить сертификат, и это довольно сложная процедура. На базарах работают обычные перекупщики, именно поэтому там такие высокие цены.

Противоречивые исследования

Относительно качества арбузов и дынь. Для проверки в Союзе потребителей Украины приобрели образцы этих ягод в двух супермаркетах и в местах стихийной торговли. Взяли домашний нитратомер и перед отправкой в лабораторию проверили арбузы на содержание нитратов. Прибор показал, превышение допустимой нормы, по этому показателю, втрое – у арбузов с маркетов, а у базарных – вдвое.

В то же время, мы в тех же магазинах получили документы, согласно которым они в своих лабораториях проверили бахчевые и превышений показаний по нитратам не обнаружили. Они еще и исследовали на содержание радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов и тому подобное. То есть там бахчевые проходят достаточно серьезную проверку,

– замечает Несмиянов.

Покупать нужно только целые арбузы и дыни / Фото https://pixabay.com

С этими противоречивыми образцами представители Союза потребителей поехали в одну из государственных лабораторий Киева и сдали бахчевые на исследование, которое показало – никакого превышения содержания нитратов в арбузах нет. Более того, их содержание даже ниже нормы, в среднем вдвое. Даже у арбузов, купленных на стихийных базарах. Норма до 60 мг на килограмм веса, а лабораторные исследования показали в среднем около 30. Весь секрет в том, что сельхозпроизводители экономят на удобрениях.

Таким образом выяснилось, что нитратометр неистово врет. Это такая себе детская игрушка. Максим Насміянов проверил себя и это чудо техники показало, что он арбуз достаточно опасный. А проверял эксперт себя довольно просто – в руки поднес прибор, который провел калибровку и продемонстрировал вот такой интересный результат.

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Еще один важный момент. Часто покупатели покупают разрезанные ягоды. Проверка продемонстрировала, что в супермаркетах и на базарах режут арбузы старыми, грязными ножами. После того как ягоду разрезали грязным ножом, она начинает ускоренно портиться. Даже, если его разрезать чистым прибором, считается, что через 6 часов становится непригодным к потреблению.

Есть желание купить разрезанный арбуз – стоит попросить, чтобы его разрезали при вас чистым ножом,

– рекомендует Несмиянов.

Часто летом люди покупают разрезанные ягоды, обтянутые пленкой, затем приходят домой, раскрывают и чувствуют, что он испортился. Ведь в магазинах и на базарах разрезают арбузы, которые упали разбились или подгнившие. Случается, такие половинки по 3-4 дня лежат в магазинах. Это когда арбуз 10 килограмм.

Также, стоит напомнить – покупая арбузы или дыни в местах стихийной торговли не нужно забывать о том, что здесь обвешивают, поэтому получается сомнительная экономия. Даже, если вас отравят, доказать свою правоту – невозможно. А в супермаркете это легче, потому что у вас есть чек. Поэтому, покупая бахчевые нужно быть внимательным.