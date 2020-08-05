Сьогодні йде активна торгівля кавунами та динями. Щоправда, ціни на баштанні не низькі: кавуни коштують від 9,50 гривень за кіло, дині від 18. Більшість покупців цікавить – чи почався сезон безпечних баштанних та коли варто очікувати на їх здешевлення.

Про вміст нітратів у баштанних та чим небезпечні порізані кавуни та дині, – в матеріалі 24 каналу.

Високий сезон – низькі ціни

Початок серпня – сезон активного продажу сонячних динь та соковитих кавунів. Їх продають кругом, де лише можна: в супермаркетах, на базарах, біля трас. Щоправда, наразі ціни на кавуни в Україні приблизно втричі вищі ніж на початку серпня 2019 року. Сьогодні оптова вартість коливається в межах 4-6 гривень за кіло.

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Виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко, пояснює, що основна причина таких цінових розбіжностей – несприятлива погода в травні й першій половині червня.

У травні по всій території України фіксувалися зниження температур до 5-7 градусів Цельсія, (а для повноцінного росту розсади потрібно щоб температура ґрунту становила хоча б 15 градусів), відповідно рослини в цей період були в "стресовому" стані й не могли нормально розвиватися,

– додає Семен Крамаренко.

Тож, фермери, які ризикнули і висадили кавуни в першій половині травня, або частково втратили урожай, або отримали нерівномірно дозріваючу розсаду. І ось зараз на ринку склалася така ситуація: продукція надходить нерівномірно, (частина врожаю дозріло, частина ні). Тиждень тому була ситуація, коли після збільшення пропозиції, на початку тижня оптові ціни на кавун на півдні України досягали 2,5-3 гривень за кіло, однак знову таки через нестабільність сезону, подальша пропозиція кавунів на ринку зменшилася і фермери змогли підняти ціни.



Купувати кавуни краще в магазині / Фото 24 каналу

Проте, як не дивно, наразі в супермаркетах, принаймні Києва, найнижчі ціни на кавуни. Їх можна купити від 9,50 гривень за кілограм, на базарах та біля трас 12-14 гривень. Дині в мережевих магазинах продають від 15 гривень за кіло (якщо пощастить купити по акції) чи на базарі 18-20 гривень кіло.

Ціни в супермаркетах нижчі, хоч ми платимо 20% ПДВ. Тобто при вартості в 10 гривень реально платимо 8 гривень за ягоду та 2 податку. На базарі ПДВ ніхто не платить, чому там така ціна – незрозуміло. Є вірогідність того, що спеціально утримують ціни, аби покупці купували дешевше,

– робить висновок виконавчий директор "Союз споживачів України" Максим Несмянов.

Кілька років тому столиця в цю пору чекала на так звані "баржі Гройсмана" з кавунами. Тоді прихід цих барж мав позитивно вплинути на ціни, які повинні були суттєво знизитись. Як ми пам'ятаємо, тоді цифри на цінниках дійсно знизились, але не на довго. Цьогоріч, про плани уряду щодо барж з півдня країни, нічого невідомо. Оскільки їх ніхто не анонсував, тож, вірогідніше за все, барж не буде.

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Тому на здешевлення кавунів та динь варто очікувати в середині серпня, коли буде пік сезону врожайності.

Максима Несміянова ж особливо радує, що органічні кавуни, вирощені взагалі без хімії коштують стільки, як звичайні на базарах. Вони коштують в середньому до 14 гривень за кілограм.

Таким чином, в супермаркеті по ціні базарного кавуна можна купити органічну ягоду, яка не стикалась з хімією, адже компанії, які їх вирощують мають отримати сертифікат, і це доволі складна процедура. На базарах працюють звичайні перекупники, саме тому там такі високі ціни.

Суперечливі дослідження

Щодо якості кавунів та динь. Для перевірки в Союзі споживачів України придбали зразки цих ягід у двох супермаркетах та в місцях стихійної торгівлі. Взяли домашній нітратомір та перед відправкою до лабораторії перевірили кавуни на вміст нітратів. Прилад показав, перевищення допустимої норми, за цим показником, втричі – у кавунів з маркетів, а у базарних – вдвічі.

Водночас, ми в тих же магазинах отримали документи, згідно з якими вони у своїх лабораторіях перевірили баштанні й перевищень показів по нітратам не виявили. Вони ще й досліджували на вміст радіонуклідів, пестицидів, тяжких металів тощо. Тобто там баштанні проходять достатньо серйозну перевірку,

– зауважує Несміянов.

Купувати потрібно лише цілі кавунита дині / Фото https://pixabay.com

З цими суперечливими зразками представники Союзу споживачів поїхали до однієї з державних лабораторій Києва та здали баштанні на дослідження, яке показало – жодного перевищення вмісту нітратів у кавунах немає. Ба більше, їх вміст навіть нижчий за норму, в середньому вдвічі. Навіть у кавунів, куплених на стихійних базарах. Норма до 60 міліграм на кілограм ваги, а лабораторні дослідження показали в середньому приблизно 30. Весь секрет в тому, що сільгоспвиробники економлять на добривах.

Таким чином з'ясувалось, що нітратометр несамовито бреше. Це така собі дитяча іграшка. Максим Насміянов перевірив себе і це диво техніки показало, що він кавун достатньо небезпечний. А перевіряв експерт себе доволі просто – до руки підніс прилад, який провів калібровку і продемонстрував ось такий цікавий результат.

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Ще один важливий момент. Часто покупці купують розрізані ягоди. Перевірка продемонструвала, що в супермаркетах та на базарах ріжуть кавуни старими, брудними ножами. Після того як ягоду розрізали брудним ножем, вона починає прискорено псуватись. Навіть, якщо його розрізати чистим прибором, вважається, що через 6 годин стає непридатним до споживання.

Є бажання купити розрізаний кавун – варто попросити, аби його розрізали при вас чистим ножем,

– рекомендує Несміянов.

Часто літом люди купують розрізані ягоди, обтягнуті плівкою, потім приходять до дому розкривають і відчувають, що він зіпсувався. Адже в магазинах, такі на базарах розрізають кавуни, які впали розбились чи підгнивші. Трапляється, такі половинки по 3-4 дні лежать в магазинах. Це коли кавун 10 кілограм.

Також, варто нагадати – купуючи кавуни чи дині в місцях стихійної торгівлі не потрібно забувати про те, що тут обважують, тому виходить сумнівна економія. Навіть, якщо вас отруять, довести свою правоту – неможливо. А в супермаркеті це легше, бо ви маєте чек. Тож, купуючи баштанні потрібнобути уважним.