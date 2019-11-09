"Дыра на границе": почему Украина не готова к нападению с севера Крыма

От Скадовска, где базируются украинские морпехи, в село Стерегущее Роздольницкого района на севере оккупированного Крыма около 47 километров Черным морем.

С января за полосой Черноморского побережья на Херсонщине следят украинские морпехи – 140 отдельный разведывательный батальон.

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"Это стратегическое место, откуда удачно можно контролировать агрессора, который находится напротив нас – на нашем Крымском полуострове", – рассказал командир 140 отдельного разведбатальйона морской пехоты Владимир Симаков.



Полоса Черноморского побережья

Других украинских подразделений в районе Скадовска нет, объясняет морпех-разведчик с позывным "Скиф". До аннексии Крыма он служил в Керчи и по соображениям безопасности "Крым. Реалии" не показали лицо военного.

Войск особенно здесь нет, полиция – не совсем то, что нужно и, как говорят, полтора пограничника, как ничего не сделают,

– отметил "Скиф".

Россия ударит по Скадовске только при условии полномасштабного вторжения в Украину. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусько. В марте россияне провели масштабные учения по переброске десантников морем – задействовали 1,5 тысячи военных.

Если будет широкомасштабное настроение России против Украины или Россия все-таки вздумайте пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса. С российской территории через Донбасс, то конечно они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. Им предстоит перекрыть вот это направление и сделать такой буфер,

– сказал Михаил Самусько.

Сейчас Черноморское побережье в районе Скадовска защищено недостаточно, считает морпех "Скиф".

В городе Скадовск большая дыра в границе и открытое море, куда могут подойти легкие десантные КПА, где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если это необходимо,

– отметил "Скиф"

Легкий десантный катер "Акула", которым вооружен Черноморский флот России, расстояние от села Стерегущее в Крыму и до Скадовска на Херсонщине преодолеет немного больше, чем за 2часа.



Десантный катер "Акула"

Российский десантный корабль "Цезарь Куников", который базируется в Крыму и может транспортировать бронетехнику, то же расстояние преодолеет примерно за полтора часа.



Десантный корабль "Цезарь Куников"

К северу Крыма Россия стянула дополнительные силы, рассказывают украинские морпехи.

С той стороны ударно-штурмовая бригада Российской Федерации развернута в полном объеме, сосредоточено много единиц техники и личного состава,

– отметил "Скиф".

Из открытых источников известно, что ближайший штурмовой батальон российских десантников размещен в Джанкое. Отсюда в село Стерегущее и к выходу к Черному морю напротив Скадовска немного более 100 километров. Расположение других российских подразделений в этом районе – неизвестно.



Батальон российских десантников размещен в Джанкое

Бытовые реалии украинских защитников

Защищать свой сектор украинские морпехи вынуждены в ужасных условиях.

Это корпуса детского лагеря "Белые крылья" под Скадовском. Херсонский облсовет передал помещение в аренду, но не в собственность Министерства обороны. Поэтому сделать ремонт здесь невозможно.

При отсутствии данного условия Министерство обороны не может вкладывать средства. То есть, он не наш. И когда мы непосредственно посмотрим соглашение, на основе которой мы приняли данный объект в аренду, там четко указано, что разрыв соглашения возможен в одностороннем порядке. В какой-то прекрасный момент кому-то что-то не понравилось и нам скажут оттуда съезжать,

– рассказал командир 140 отдельного разведбатальйона морской пехоты Владимир Симаков.

Собственными силами морпехи сделали ремонт в одном из корпусов. К другим даже электричество и вода не подведены. Морпехи ждут, когда чиновники и военное руководство договорятся.

Однако договариваться хотят не все, есть противники размещения морпехов на территории детского лагеря. Херсонский облсовет предложил военным четыре другие локации вблизи Скадовска. Однако Генштаб выбрал именно это место.

Никто не против размещения этой воинской части в Скадовском районе, имея в виду небольшое расстояние до Крыма. Хочется объединить, чтобы и защита была и чтобы мы все-таки сохранили то, что было построено за 50 лет. А за 50 лет было построено место на территории Украины урочище Цикуры с девятью детскими лагерями,

– заместитель председателя Херсонского облсовета Виталий Булюк.

Ко дню военного разведчика России, Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором показала, как быстро и эффективно могут действовать диверсионные и штурмовые отряды русской армии. В свою очередь украинские военные провели учения на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Защитники подняли авиацию, испытали ракетные комплексы С300, БУК и С125. Тренировались отражать атаки с моря и попадать в надводные цели, стреляли в плавсостав "Золотоноша".

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