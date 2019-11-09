"Дірка в кордоні": чому Україна не готова до нападу з півночі Криму

Від Скадовська, де базуються українські морпіхи, до села Стерегуще Роздольницького району на півночі окупованого Криму близько 47 кілометрів Чорним морем.

Від січня за смугою Чорноморського узбережжя на Херсонщині пильнують українські морпіхи – 140 окремий розвідувальний батальйон.

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"Це стратегічне місце, звідки вдало можна контролювати за агресором, який знаходиться напроти нас – нашому Кримському півосторові", – розповів командир 140 окремого розвідбатальйону морської піхоти Володимир Семків.



Смуга Чорноморського узбережжя

Інших українських підрозділів у районі Скадовська немає, поянює морпіх-розвідник з позивним "Скіф". До анексії Криму він служив у Керчі і з міркувань безпеки "Крим Реалії" не показали обличчя військового.

Військ особливо тут немає, поліція – не зовсім те, що потрібно і, як кажуть, півтора прикордонника, як нічого не зроблять, – зазначив "Скіф".

Росія вдарить по Скадовську тільки за умови повномасштабного вторгнення в Україну. Про це розповів військовий експерт Михайло Самусько. У березні Росіяни провели масштабні навчання з перекидання десантників морем – задіяли 1,5 тисячі військових.

Якщо буде широкомасштабний настрій Росії проти України або Росія все-таки вздумає пробити собі сухопутний коридор у Крим з Донбасу. З російської території через Донбас, то звісно вони будуть проводити морські-десантні операції, в тому числі і в Скадовську. Їм треба буде перекрити от цей напрямок і зробити такий буфер,

– сказав Михайло Самусько.

Зараз Чорноморське узбережжя в районі Скадовська захищено недостатньо, вважає морпіх "Скіф".

У місті Скадовськ є велика дірка в кордоні і є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні КПА, де можуть висадити піхоту і в подальшому десантувати техніку, якщо це потрібно,

– наголосив "Скіф"

Легкий десантний катер "Акула", яким озброєний Чорноморський флот Росії, відстань від села Стерегуще у Криму і до Скадовська на Херсонщині подолає трохи більше, ніж за дві години.



Десантний катер "Акула"

Російські десантний корабель "Цезар Куніков", що базується в Криму і може транспортувати бронетехніку, ту саму відстань подолає приблизно за півтори години.



Десантний корабель "Цезар Куніков"

На північ Криму Росія стягнула додаткові сили, розповідають українські морпіхи.

З тої сторони ударно-штурмова бригада Російської Федерації розвернута в повному обсязі, нагнано багато одиниць техніки та особового складу,

– зазначив "Скіф".

З відкритих джерел відомо, що найближчий штурмовий батальйон російських десантників розмішений у Джанкої. Звідси до села Стерегуще та виходу до Чорного моря навпроти Скадовська трохи більше, ніж 100 кілометрів. Розташування інших російських підрозділів у цьому районі – невідоме.



Батальйон російських десантників розмішений у Джанкої

Побутові реалії українських захисників

Захищати свій сектор українські морпіхи змушені в жакливих умовах.

Це корпуси дитячого табору "Білі крила" під Скадовськом. Херсонська облрада передала приміщення в оренду, але не у власність Міністерства оборони. Тому зробити ремонт тут неможливо.

За відсутністю даної умови Міністерство оборони не може вкладати кошти. Тобто, він не наш. І коли ми вже безпосередньо подивимося угоду, на основі якої ми прийняли даний об’єкт в оренду, там чітко вказано, що розрив угоди можливий в одностороньому порядку. В якийсь прекрасний момент комусь щось не сподобалося і нам скажуть звідти з’їжати,

– розповів командир 140 окремого розвідбатальйону морської піхоти Володимир Семків.

Власними силами морпіхи зробили ремонт в одному з корпусів. До інших навіть електрика та вода не підведені. Морпіхи чекають, коли чиновники і військове керівництво домовляться.

Проте домовлятися хочуть не всі, є противники розміщення морпіхів на території дитячого табору. Херсонська облрада запропонувала військовим чотири інші локації поблизу Скадовська. Проте Генштаб обрав саме це місце.

Ніхто не проти розташування цієї військової частини в Скадовському районі, маючи на увазі невелику відстань до Криму. Хочеться об’єднати, щоб і захист був і щоб ми все-таки зберегли те, що було побудовано за 50 років. А за 50 років було побудовано місце на території України урочище Цикури з дев'ятьма дитячими таборами,

– заступник голови Херсонської облради Віталій Булюк.

До дня військового розвідника Росії, Міноборони РФ опублікувало ролик, в якому показала, як швидко й ефективно можуть діяти диверсійні та штурмові загони російської армії. У свою чергу українські військові провели навчання на полігоні Ягорлик у Херсонській області. Захисники підняли авіацію, випробували ракетні комплекси С300, БУК та С125. Тренувалися відбивати атаки з моря та влучати у надводні цілі, стріляли у плавсклад "Золотоноша".