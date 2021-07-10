Джамала с мужем и сыновьями украсила обложку глянца: милые кадры

Звездная семья впервые появилась на обложке украинского глянца в полном составе. Джамала с мужем Бекиром, сыновьями Эмиром и Селим-Гираем снялась в семейной фотосессии и очаровала милыми кадрами.

Съемка состоялась еще весной, ведь семья позировала на фоне сирени и цветущих каштанов. Все они выбрали наряды в пастельной цветовой гамме. Джамала подобрала трендовый look.

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Певица позировала то в вязаном топе на тонких бретелях, то в базовой белой футболке, накинув светлый жакет. Стильный верх она соединила с широкими брюками с высокой талией и белыми кроссовками. Волосы звездная мамочка немного подкрутила и уложила назад передние пряди.

Ее муж Бекир выглядел в кадре фантастически. На нем рубашка и брюки в тон. Подобный образ и у старшего сына супругов Эмира. Тогда как младший Селим-Гирай был одет в белую рубашку, штанишки и носки. Ему всего один год, поэтому родители не спускали мальчика с рук.

Перед камерами Джамала продемонстрировала не только семейную идиллию, но и любовь и нежность к мужу, в браке с которым она уже четыре года.

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