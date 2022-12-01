Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

Внимание У россиян серьезная армия мониторящих и много агентуры – Воздушные силы о разведке

Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск на Приднепровском и Ореховском направлениях,

– отметил Громов.

Город превратили в огромную военную базу

По его словам, город Джанкой и близлежащие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на ТОТ Крым, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения и военной техники вооруженных сил России.

По данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка находится около 750 единиц вооружения и военной техники.

Справка. Джанкой расположен в 93 километрах от Симферополя. У города заканчивается самотечная часть Северо-Крымского канала. Джанкой – важный транспортный узел для оккупантов. Там расположена большая железнодорожная станция, через которую враг перебрасывает на Юг как свою живую силу, так и технику и боекомплект. Противник содержит резервы на севере Крыма для усиления своих группировок в Херсонской и Запорожской областях.

В Джанкой часто наведывается "хлопок"

О звуках взрывов местные жители города сообщают регулярно. Так, 16-17 ноября сообщали о работе ПВО.

Чаще всего "хлопок" расцветает на аэродроме, расположенном в Джанкое. Последний раз после взрывов в городе пропал свет.

Заметим, что после оккупации Россией Крымского полуострова на его территорию прибыло более полумиллиона граждан России. Впрочем, все они находятся там незаконно, ведь не переезжали через украинские КПВВ или просрочили сроки пребывания. Поэтому после деоккупации Крыма Украина должна отправить их обратно.