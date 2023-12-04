Эту насыпь оккупанты создали, чтобы соединить оккупированный остров с материковой частью области. Теперь россияне снова не смогут добраться Джарилгача по сухопутному пути.

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Джарилгач снова стал островом из-за непогоды

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины изучили спутниковые снимки острова Джарилгач. Эти кадры сделали 30 ноября, именно после того, как "шторм века" нанес ущерб прибрежным населенным пунктам у Черного моря.

Из-за шторма на территории острова Джарилгач образовалось три промоины: в районе перешейка, там где оккупанты создали насыпь; на расстоянии 2,1 километра и 17,5 километра от перешейка,

– сказали в Минприроды.



Джарилгач после "шторма века" / Фото Минприроды

Представители министерства подчеркнули, что оккупационные войска для беспрепятственного попадания на остров и обустройства полигона еще весной 2022 года засыпали Лазурненскую промоину.

"Такая изоляция Джарилгацкого залива от моря несла крайне негативные последствия для его экосистем. Ведь Джарилгацкий залив с островом – это одно из 22 наиболее важных и уникальных водно-болотных угодий планеты, охраняемых Рамсарской конвенцией", – сказали в министерстве.

В Минприроды отметили, что в акватории вблизи острова также обитают уникальные виды дельфинов – белобочка и афалина.

Россияне превратили Джарилгач в полигон