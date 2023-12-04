Цей насип окупанти створили, щоб з'єднати окупований острів з материковою частиною області. Тепер росіяни знову не зможуть дістатися Джарилгача сухопутним шляхом.
Дивіться також До п'яти кілометрів обладнаних позицій: військовий експерт оцінив оборону росіян на Півдні
Джарилгач знову став островом через негоду
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України вивчили супутникові знімки острова Джарилгач. Ці кадри зробили 30 листопада, саме після того, як "шторм століття" завдав шкоди прибережним населеним пунктам біля Чорного моря.
Через шторм на території острова Джарилгач утворилося три промоїни: у районі перешийка, там де окупанти створили насип; на відстані 2,1 кілометра та 17,5 кілометра від перешийка,
– сказали у Міндовкілля.
Джарилгач після "шторму століття" / Фото Міндовкілля
Представники міністерства наголосили, що окупаційні війська для безперешкодного потрапляння на острів і облаштування там полігону ще навесні 2022 року засипали Лазурненську промоїну.
"Така ізоляція Джарилгацької затоки від моря несла вкрай негативні наслідки для її екосистем. Адже Джарилгацька затока з островом – це одне з 22 найбільш важливих та унікальних водно-болотних угідь планети, що охороняються Рамсарською конвенцією", – сказали у міністерстві.
У Міндовкілля наголосили, що в акваторії поблизу острова також живуть унікальні види дельфінів – білобочка й афаліна.
Росіяни перетворили Джарилгач на полігон
- Острів Джарилгач росіяни окупували у перші дні повномасштабного вторгнення. Відтоді загарбники використовують острів, як бойову територію, перетворивши його на полігон.
- У серпні 2023 року на Джарилгачі були масштабні пожежі, які навіть не намагалися гасити росіяни. Внаслідок пожежі була знищена майже вся флора і фауна острова.
- Водночас депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили працюють по окупантах на острові Джарилгач. Зокрема, наші захисники виявляють їхні позиції й намагаються ліквідувати.