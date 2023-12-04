Цей насип окупанти створили, щоб з'єднати окупований острів з материковою частиною області. Тепер росіяни знову не зможуть дістатися Джарилгача сухопутним шляхом.

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Джарилгач знову став островом через негоду

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України вивчили супутникові знімки острова Джарилгач. Ці кадри зробили 30 листопада, саме після того, як "шторм століття" завдав шкоди прибережним населеним пунктам біля Чорного моря.

Через шторм на території острова Джарилгач утворилося три промоїни: у районі перешийка, там де окупанти створили насип; на відстані 2,1 кілометра та 17,5 кілометра від перешийка,

– сказали у Міндовкілля.



Джарилгач після "шторму століття" / Фото Міндовкілля

Представники міністерства наголосили, що окупаційні війська для безперешкодного потрапляння на острів і облаштування там полігону ще навесні 2022 року засипали Лазурненську промоїну.

"Така ізоляція Джарилгацької затоки від моря несла вкрай негативні наслідки для її екосистем. Адже Джарилгацька затока з островом – це одне з 22 найбільш важливих та унікальних водно-болотних угідь планети, що охороняються Рамсарською конвенцією", – сказали у міністерстві.

У Міндовкілля наголосили, що в акваторії поблизу острова також живуть унікальні види дельфінів – білобочка й афаліна.

Росіяни перетворили Джарилгач на полігон