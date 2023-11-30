Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що відбувається на Південному плацдармі. За його словами, натепер українські військові перебувають на другій частині "лінії Суровікіна".

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"Найскладніше – це друга лінія оборони, яка може мати від трьох до п'яти кілометрів. Це окопи, бліндажі, довготривалі вогневі точки, обладнані позиції для артилерії. Мережу тунелів також засіюють мінами. Отут тепер тривають важкі бої", – зазначив Черник.

ЗСУ зав'язли на другій лінії оборони: дивіться відео 24 Каналу

Через дощі й розмоклі ґрунти захисники не можуть застосувати важку техніку – ідеться лише про контрартилерійські батарейні дуелі й піхотні бої.

Сукупно оборонна лінія ворога разом з проміжками може сягати в загальній ширині 20–25 кілометрів. Першу частину Сили оборони пройшли доволі швидко, попри щільне замінування, а в другій – суттєво зав'язли.

Яка стратегічна мета України на Півдні

Перед захисниками поставили нелегке завдання – зробити велетенське охоплення від лівобережжя Херсонщини до Перекопського перешийка й від Запоріжжя до Молочного лиману. Це дасть змогу вийти на Північне Приазов'я та обрізати сухопутний коридор до Криму.

Нашим бійцям вдалось прорубати в "лінії Суровікіна" плацдарм у межах десяти кілометрів. Однак наразі відбулось певне загальмування, зокрема через погоду.

"На жаль, не маю стратегічного оптимізму, що в найближчі місяці вдасться досягти мети", – підсумував Черник.

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