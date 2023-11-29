Власне, 29 листопада відбулось засідання Ради Україна – НАТО. Спілкуючись з пресою на умовах анонімності, один з чиновників Північноатлантичного альянсу високо оцінив дії Сил оборони нашої держави.

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Україна чітко планує, як досягти успіху

За словами посадовця, Генштаб ЗСУ має чіткий план, який реалізовує на фронті, навіть попри обмежену підтримку з боку Заходу. Зокрема, у відбитті широкомасштабних військових атак Росії та контрнаступальних операціях

В українців є план, і вони його реалізовують. Але це справді дуже-дуже важко – воювати з росіянами навіть із підтримкою, яку Захід надає Україні,

– констатував він.

Як зазначив чиновника НАТО: "Те, що роблять українці, – це неймовірно". Як зазначають журналісти, посадовець згадав про успіхи України у 2022 році.

Зверніть увагу! Анонімний посадовець акцентував, що нашій державі минулого року вдалось звільнити значну частину територій, а цьогоріч провести чимало успішних операцій в Чорному морі.

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