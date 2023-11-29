Власне, 29 листопада відбулось засідання Ради Україна – НАТО. Спілкуючись з пресою на умовах анонімності, один з чиновників Північноатлантичного альянсу високо оцінив дії Сил оборони нашої держави.
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Україна чітко планує, як досягти успіху
За словами посадовця, Генштаб ЗСУ має чіткий план, який реалізовує на фронті, навіть попри обмежену підтримку з боку Заходу. Зокрема, у відбитті широкомасштабних військових атак Росії та контрнаступальних операціях
В українців є план, і вони його реалізовують. Але це справді дуже-дуже важко – воювати з росіянами навіть із підтримкою, яку Захід надає Україні,
– констатував він.
Як зазначив чиновника НАТО: "Те, що роблять українці, – це неймовірно". Як зазначають журналісти, посадовець згадав про успіхи України у 2022 році.
Контекст: більше про Раду
- Зазначимо, що за результатами Ради Україна – НАТО в Брюсселі пресконференцію давав генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, що захисникам України вдалось відтіснили флот російських загарбників у Чорному морі та встановили маршрути для експорту зерна.
- Посадовець згадав також, що у 2022 році Сили оборони нашої держави виграли битви за Київ, Харків і Херсон та повернули 50% території, яку спершу захопили російські окупанти.
- На саміті був присутній і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він якраз-таки підсумував, що серед союзників зі Заходу не спостерігається втоми від війни. За його словами, світ продовжує стояти з Україною.