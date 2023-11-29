Собственно, 29 ноября состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Общаясь с прессой на условиях анонимности, один из чиновников Североатлантического альянса высоко оценил действия Сил обороны нашего государства.
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Украина четко планирует, как добиться успеха
По словам чиновника, Генштаб ВСУ имеет четкий план, реализуемый на фронте, даже несмотря на ограниченную поддержку со стороны Запада. В частности, в отражении широкомасштабных военных атак России и контрнаступательных операциях
У украинцев есть план, и они его реализуют. Но это действительно очень-очень тяжело – воевать с россиянами даже с поддержкой, которую Запад оказывает Украине,
– констатировал он.
Как отметил чиновник НАТО: "То, что делают украинцы, – это невероятно". Как отмечают журналисты, чиновник вспомнил об успехах Украины в 2022 году.
Контекст: больше о Совете
- Отметим, что по результатам Совета Украина – НАТО в Брюсселе пресс-конференцию давал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что защитникам Украины удалось оттеснить флот российских захватчиков в Черном море и установить маршруты для экспорта зерна.
- Чиновник вспомнил также, что в 2022 году Силы обороны нашего государства выиграли битвы за Киев, Харьков и Херсон и вернули 50% территории, которую сначала захватили российские оккупанты.
- На саммите присутствовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он как раз подытожил, что среди союзников с Запада не наблюдается усталости от войны. По его словам, мир продолжает стоять с Украиной.