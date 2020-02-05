Джастин Трюдо встретился с Олегом Сенцовым: фото

Украинский режиссер Олег Сенцов и премьер-министр Канады Джастин обсудили защиту незаконно удерживаемых лиц.

Встреча проходила в Оттаве, в Парламенте Канады.

Как политический узник Олег Сенцов продемонстрировал невероятную силу и мужество.

– написал Трюдо в Facebook.

Трюдо подчеркнул, что Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Сенцов в свою очередь опубликовал селфи с премьером, назвав его "одним из самых преданных и крепких союзников Украины".

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Коротко об Олеге Сенцове: