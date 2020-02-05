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      Джастин Трюдо встретился с Олегом Сенцовым: фото

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      Трюдо встретился с Сенцовым / Олег Сенцов в FB

      Украинский режиссер Олег Сенцов и премьер-министр Канады Джастин обсудили защиту незаконно удерживаемых лиц.

      Встреча проходила в Оттаве, в Парламенте Канады.

      Как политический узник Олег Сенцов продемонстрировал невероятную силу и мужество.
      – написал Трюдо в Facebook.

      Трюдо подчеркнул, что Канада неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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      Сенцов в свою очередь опубликовал селфи с премьером, назвав его "одним из самых преданных и крепких союзников Украины".

      Интересно также: Сенцов выразил надежду, что Америка будет придерживаться своих договоренностей

      Коротко об Олеге Сенцове:

      • Украинский режиссер, бывший политзаключенный;
      • Был задержан и обвинен в подготовке терактов 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
      • В 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима;
      • В 2018 объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Режиссер голодал 145 дней и даже написал завещание на случай своей смерти. Прекратить акцию был вынужден из-за угрозы принудительного кормления;
      • 7 сентября 2019 года вернулся из плена благодаря обмену Украины с Россией по формуле "35 на 35".
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Джастин Трюдо Канада
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