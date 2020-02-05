Джастін Трюдо зустрівся з Олегом Сенцовим: фото
Український режисер Олег Сенцов та прем'єр-міністр Канади Джастін обговорили захист незаконно утримуваних осіб.
Зустріч відбувалася в Оттаві, в Парламенті Канади.
Як політичний в'язень Олег Сенцов продемонстрував неймовірну силу і мужність.
– написав Трюдо в Facebook.
Трюдо наголосив, що Канада незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
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Сенцов у свою чергу опублікував селфі з прем'єром, назвавши його "одним із найвідданіших та найміцніших союзників України".
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Коротко про Олега Сенцова:
- Український режисер, експолітв'язень;
- Був затриманий та звинувачений у підготовці терактів 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
- У 2015 році був засуджений в Росії до 20 років колонії суворого режиму;
- У 2018 оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Режисер голодував 145 днів та навіть написав заповіт на випадок своєї смерті. Припинити акцію був змушений через загрозу примусового годування;
- 7 вересня 2019 року повернувся з полону завдяки обміну України з Росією за формулою "35 на 35".