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      Джастін Трюдо зустрівся з Олегом Сенцовим: фото

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      Трюдо зустрівся з Сенцовим / Олег Сенцов в FB

      Український режисер Олег Сенцов та прем'єр-міністр Канади Джастін обговорили захист незаконно утримуваних осіб.

      Зустріч відбувалася в Оттаві, в Парламенті Канади. 

      Як політичний в'язень Олег Сенцов продемонстрував неймовірну силу і мужність.
      – написав Трюдо в Facebook.

      Трюдо наголосив, що Канада незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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      Сенцов у свою чергу опублікував селфі з прем'єром, назвавши його "одним із найвідданіших та найміцніших союзників України".

      Цікаво також: Сенцов висловив сподівання, що Америка дотримуватиметься своїх домовленостей

      Коротко про Олега Сенцова: 

      • Український режисер, експолітв'язень;
      • Був затриманий та звинувачений у підготовці терактів 10 травня 2014 року в анексованому Криму; 
      • У 2015 році був засуджений в Росії до 20 років колонії суворого режиму;
      • У 2018 оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Режисер голодував 145 днів та навіть написав заповіт на випадок своєї смерті. Припинити акцію був змушений через загрозу примусового годування;
      • 7 вересня 2019 року повернувся з полону завдяки обміну України з Росією за формулою "35 на 35". 
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Канада Джастін Трюдо Олег Сенцов
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