Скільки грошей виділить Канада рідним своїх громадян, загиблих у катастрофі літака МАУ

Уряд Канади виплатить по 25 тисяч канадських доларів (19 тисяч 122 долари США) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних мешканців країни, які загинули внаслідок збиття літака МАУ в Ірані. А тим часом український уряд виділив сім’ям загиблих українців по 200 тисяч гривень (приблизно 8 тисяч 300 доларів США).

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що досі очікує, що Іран виплатить компенсації сім'ям, але їм вже потрібна допомога для похоронів, поїздки в Тегеран та сплати рахунків, повідомляє AP.

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За словами Трюдо, будь-які гроші, які Іран надасть пізніше, скерують безпосередньо сім'ям і не будуть відшкодовані уряду Канади.

Прем’єр також заявив, що Іран несе повну відповідальність за збиття цивільного літака.

Трюдо сказав, що чорні скриньки літака МАУ були значно пошкоджені, а Іран не має досвіду та обладнання, необхідного, щоб їх прочитати. У Франції є лабораторія, яка може це зробити, і зробити це потрібно якомога швидше.

Зауважимо, що напередодні глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Києву чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головне

8 грудня літак МАУ був збитий іранською ракетою поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва, але після ракетного удару загорівся, впав і вибухнув.

Загинули всі 176 людей на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Іран спершу переконував, що причина катастрофи – технічні проблеми літака. Згодом країна офіційно визнала, що іранські військові випадково збили ракетами літак МАУ.

Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Командувач КВІР вибачився за скоєне. Свої вибачення виголошував і президент Ірану, водночас висловлюючи підтримку КВІР та військовим.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців трагедії з літаком МАУ.

Тим часом СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу