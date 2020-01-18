Скільки грошей виділить Канада рідним своїх громадян, загиблих у катастрофі літака МАУ
Уряд Канади виплатить по 25 тисяч канадських доларів (19 тисяч 122 долари США) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних мешканців країни, які загинули внаслідок збиття літака МАУ в Ірані. А тим часом український уряд виділив сім’ям загиблих українців по 200 тисяч гривень (приблизно 8 тисяч 300 доларів США).
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що досі очікує, що Іран виплатить компенсації сім'ям, але їм вже потрібна допомога для похоронів, поїздки в Тегеран та сплати рахунків, повідомляє AP.
Дізнайтеся, коли тіла загиблих у катастрофі МАУ українців доправлять додому
За словами Трюдо, будь-які гроші, які Іран надасть пізніше, скерують безпосередньо сім'ям і не будуть відшкодовані уряду Канади.
Прем’єр також заявив, що Іран несе повну відповідальність за збиття цивільного літака.
Трюдо сказав, що чорні скриньки літака МАУ були значно пошкоджені, а Іран не має досвіду та обладнання, необхідного, щоб їх прочитати. У Франції є лабораторія, яка може це зробити, і зробити це потрібно якомога швидше.
Зауважимо, що напередодні глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Києву чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головне
- 8 грудня літак МАУ був збитий іранською ракетою поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва, але після ракетного удару загорівся, впав і вибухнув.
- Загинули всі 176 людей на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що причина катастрофи – технічні проблеми літака. Згодом країна офіційно визнала, що іранські військові випадково збили ракетами літак МАУ.
- Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Командувач КВІР вибачився за скоєне. Свої вибачення виголошував і президент Ірану, водночас висловлюючи підтримку КВІР та військовим.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців трагедії з літаком МАУ.
- Тим часом СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.
Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу