Україна отримає чорні скриньки збитого літака МАУ, – Пристайко

Загальна група експертів з Канади, України та Ірану отримає доступ до бортових самописців (чорних скриньок) збитого в Ірані літака МАУ. Після цього чорні скриньки передадуть Україні.

"Загальна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього – отримають доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні ящики скриньки іранська сторона готова окремо передати Україні", – заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час виступу в Раді.

До теми: Ми хочемо знати, хто віддав наказ, – Пристайко розповів про стан розслідування трагедії в Ірані

В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування,

– додав міністр, відповідаючи на питання, чи вплине відмова Ірану передати Україні чорні скриньки на хід розслідування катастрофи.

Зауважимо, що в Тегерані вже завершилась ідентифікація тіл 11 загиблих під час авіакатастрофи українців. Передати тіла українців додому планують до 19 січня.

Тим часом у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок.

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