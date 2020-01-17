Україна отримає чорні скриньки збитого літака МАУ, – Пристайко
Загальна група експертів з Канади, України та Ірану отримає доступ до бортових самописців (чорних скриньок) збитого в Ірані літака МАУ. Після цього чорні скриньки передадуть Україні.
"Загальна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього – отримають доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні ящики скриньки іранська сторона готова окремо передати Україні", – заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час виступу в Раді.
До теми: Ми хочемо знати, хто віддав наказ, – Пристайко розповів про стан розслідування трагедії в Ірані
В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування,
– додав міністр, відповідаючи на питання, чи вплине відмова Ірану передати Україні чорні скриньки на хід розслідування катастрофи.
Зауважимо, що в Тегерані вже завершилась ідентифікація тіл 11 загиблих під час авіакатастрофи українців. Передати тіла українців додому планують до 19 січня.
Тим часом у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головне
- 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні літак МАУ був збитий іранською ракетою поблизу Тегерана. Літак прямував з Тегерана до Києва, але після влучання ракети загорівся, впав і вибухнув.
- Загинули всі 176 людей на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака, проте згодом офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ.
- Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи літака МАУ.
- СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.
- Український уряд виплатив по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Очікується компенсація і від іранської сторони.
Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
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15 січ 2020Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео
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