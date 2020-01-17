Украина получит черные ящики сбитого самолета МАУ, – Пристайко

Общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам (черным ящикам) сбитого в Иране самолета МАУ. После этого черные ящики передадут Украине.

"Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему – получит доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова отдельно передать Украине", – заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время выступления в Раде.

"В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – добавил министр, отвечая на вопрос, повлияет ли отказ Ирана передать Украине черные ящики на ход расследования катастрофы.

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